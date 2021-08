È un ministro assente, Salvini boccia la Lamorgese sui migranti

10 agosto 2021 a

«Le persone le giudico dai fatti, e come sbarchi di immigrati clandestini stiamo tornando ai numeri disastrosi di qualche anno fa. Non è possibile che Lamorgese sia un ministro dell’Interno assente, che si preoccupa di mandare i controlli agli italiani che vanno al bar, in spiaggia o in pizzeria e sta facendo sbarcare, anche in queste ore, centinaia di immigrati irregolari non vaccinati che girano tranquillamente ovunque, un problema sanitario, economico, sociale e culturale. Limitare gli sbarchi si può, l’ho dimostrato, quindi invito il ministro a darsi una mossa». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita alla caserma Ferrari-Orsi della brigata bersaglieri Garibaldi di Caserta.

#Lamorgese? Ministro assente. Le nostre coste sono assediate dagli sbarchi illegali. Da ministro dell’Interno ho dimostrato che volere è potere, a settembre andrò a processo per aver contrastato, coi fatti e non a parole, il business dell’immigrazione clandestina. E lo rifarei. pic.twitter.com/YMPx13KBV2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 10, 2021

Poi su Twitter il leader della Lega è ancora più esplicito e ribadisce che rifarebbe tutto quello che ha fatto nella lotta all'immigrazione clandestina. "Le nostre coste sono assediate dagli sbarchi illegali - ha scritto su Twitter - Da ministro dell’Interno ho dimostrato che volere è potere, a settembre andrò a processo per aver contrastato, coi fatti e non a parole, il business dell’immigrazione clandestina. E lo rifarei".

