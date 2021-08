Giovannini ci ripensa: Ponte sullo Stretto di Messina sì, no, forse

08 agosto 2021 a

a

a

Nessun decisione è già stata presa dal governo circa la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo precisa l`ufficio stampa del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che definisce "fuorvianti il titolo e la sintesi dell`intervista a `Il Mattino` pubblicata oggi".

Ponte Messina: Musumeci, 'perché è solo oggetto di tavole rotonde?'

"Come riporta correttamente il testo del colloquio con il Ministro Enrico Giovannini, il Governo, seguendo le indicazioni del Parlamento, avvia uno studio di fattibilità per valutare le diverse opzioni relativamente all`attraversamento stabile dello stretto di Messina (ponte a una campata, ponte a più campate e la cosiddetta `opzione zero`). Al termine dello studio, si avvierà un dibattito pubblico per valutare le decisioni da assumere. Il titolo che attribuisce al Ministro Giovannini e al Governo una decisione già presa, favorevole alla realizzazione del ponte, non corrisponde a quanto affermato nell`intervista".

Video su questo argomento Ponte sullo Stretto, Giovannini: "Sicilia unica grande isola a non avere collegamenti stabili"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.