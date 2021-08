Giulia Bongiorno: “Quel mio cliente rinunciò alla prescrizione. È morto prima della sentenza”

01 agosto 2021 a

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Giulia Bongiorno, avvocato e parlamentare della Lega, racconta le discussioni che hanno preceduto la riforma della giustizia del ministro Marta Cartabia. E racconta un particolare professionale che le è rimasto nella memoria e nel cuore: “Un mio cliente che aveva rinunciato alla prescrizione perché voleva dimostrare di essere innocente è morto prima che fissassero la sua udienza perché da quel momento hanno ritenuto non prioritario il suo processo”. Chissà se l’ex ministro Alfonso Bonafede capisce che cose del genere non dovrebbero mai avvenire. Ma ora pare che si dovrebbe cambiare dopo gli anni della baldoria giustizialista targata Cinque stelle.

L'«esperto» Draghi attacca gli esperti: «Se si ascoltano troppo non si fa niente»

