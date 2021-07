Silvio Berlusconi nonno per la tredicesima volta. È nato il primo figlio di Luigi e Federica, l'omaggio nel nome

29 luglio 2021 a

a

a

Fiocco azzurro in casa Berlusconi. Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi figlio del leader di Forza Italia e Veronica Lario, ha dato alla luce un maschietto. La coppia nel nome dato al piccolo ha omaggiato il nonno: Emanuele Silvio è il nome scelto.

Barbara è in dolce attesa. Per Berlusconi 14° nipote in arrivo

Luigi e la sua Federica sono una coppia di lungo corso, hanno condiviso i tempi dell’università alla Bocconi e si sono uniti in matrimonio dopo nove anni di relazione. Le nozze sono state celebrate nell'ottobre scorso nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, e per i festeggiamenti in Brianza.

Rimane con noi, Piersilvio Berlusconi promuove Barbara d'Urso

La nascita del primogenito di Luigi e Federica precede di qualche settimana quella del quinto figlio di Barbara Berlusconi, che sarà così il quattordicesimo nipote del fondatore di Forza Italia.

Emanuele Silvio, come si diceva, è un chiaro omaggio al nonno che col nuovo arrivato ha raggiunto la cifra di tredici nipoti (in attesa di Barbara). Sulla nascita c'è una discrezione assoluta, non si sa nemmeno dove sia avvenuto il parto ma è probabile che il bambino sia nato a Milano dopo risiedono Luigi e Federica.

Salvini strappa l'accordo contro l'obbligo vaccinale e per ora slitta la stretta

D'altronde anche il matrimonio della coppia si era svolto nell'assoluto rispetto della privacy, con il servizio di sicurezza all’ingresso a controllare l'identità degli ospiti e nessuna foto condivisa sui social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.