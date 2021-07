In Onda, Pierluigi Bersani cita Orietta Berti e sfotte Conte: "Ha risolto un bel problema, ma gliene restano mille"

Giada Oricchio 20 luglio 2021 a

Pierluigi Bersani liquida il feeling ritrovato tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte citando Orietta Berti e la canzone “Mille”, in testa alla classifica Spotify da 5 settimane. L’ex segretario del Partito Democratico ama usare metafore e paragoni per esplicitare i suoi concetti e lo ha fatto anche nel corso della diretta di "In Onda", martedì 20 luglio. Dopo aver confermato che “nei limiti del possibile bisogna garantire la continuità di questo governo”, Bersani risponde con una battuta a una domanda di David Parenzo.

Il coconduttore del talk politico di LA7 chiede: “Come vede questo passaggio di testimone tra Grillo e Conte? Porterà il M5S a una struttura più solida, di partito?” e Bersani con aria sorniona: “Si potrebbe dire a Conte, parafrasando la mitica Orietta Berti, hai risolto un bel problema ma te ne restano mille”. Parenzo e De Gregorio ridono di gusto anche se l’ex direttrice de L’Unità non perde l’occasione per punzecchiarlo: “Solo con lei i 5 Stelle non hanno voluto fare il governo, come è possibile?!”, “Cercavano gli avversari…” chiosa il politico mentre in sottofondo Parenzo si diletta con “finché la barca va, lasciala andare”.

