Caso Fornero, la Lega interroga il governo sull'incarico all'ex ministra: "In pensione più tardi?"

Elsa Fornero torna al governo nella task force di Mario Draghi pronta a lavorare sulla nuova riforma delle pensioni e la Lega annuncia un'interrogazione sull'incarico all'ex ministra. La Lega presenterà l'interrogazione al governo, sia al Senato che alla Camera, per l'incarico come consulente nel Consiglio per l'indirizzo della politica economica istituito da Bruno Tabacci.

Colpo basso di Draghi a Salvini: assunta a palazzo Chigi la Fornero

Secondo quanto riporta l'Agi il partito di Matteo Salvini intende domandare chiarimenti su quali obiettivi l'ex ministro lavorerà. E in particolare capire se è vero che "ci sarebbe una battaglia che Fornero avrebbe intenzione di intestarsi e che avrebbe come finalità quella di incrementare il tasso di occupazione tra gli anziani in buona salute, attraverso un aumento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia".

