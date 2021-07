Non accettiamo lezioni da lui, Gualtieri demolito sui vaccini

18 luglio 2021 a

"Almeno taccia sui vaccini". Barbara Saltamartini demolisce il candidato dem al Campidoglio sul tema vaccini.

Niente Ztl e strisce blu. La ricetta della Saltamartini per Roma

“Non accettiamo lezioni da chi ha firmato un PNRR sbagliato e che non prevedeva un centesimo per Roma Capitale - dichiara Barbara Saltamartini (Lega) - C’è voluto un cambio di Governo per avere un ministro dell'Economia adeguato e per avere un piano vaccini fatto bene che fosse gestito da una persona capace come il generale Figliuolo. Oggi proprio sui vaccini Gualtieri polemizza con Enrico Michetti facendolo passare per un no vax. Ebbene la verità è che Michetti si è regolarmente vaccinato ma nei suoi interventi da giurista difende la libertà di scelta. La democrazia è questa. Che un ex ministro della Repubblica ignori questo principio fondamentale per tornaconto elettorale è deprimente”. “Gualtieri taccia su vaccini dopo flop governo Conte”

