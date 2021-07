17 luglio 2021 a

a

a

Referendum sulla giustizia, fila ai gazebo della Lega. Per tutta la giornata i gazebo del Carroccio sono stati presi d'assalto in tutta Italia. Da Bobbio a Bolzano, da Cagliari a Lerici, da Minturno a Pinerolo e Torino. «Ogni singola firma è un pezzettino di rivoluzione, una rivoluzione pacifica, democratica». L’ha detto parlando ad un banchetto di raccolta firme sul Referendum a Conegliano (Treviso) il leader della Lega Matteo Salvini - Sono trent’anni che la politica e il Parlamento promettono riforme della giustizia, ci aveva provato Pannella per la responsabilità civile dei magistrati negli anni ’80 e poi il Parlamento tradì. Il principio guida che abbiamo messo sotto al nostro Gazebo è "chi sbaglia, paga". Chiunque sbaglia nella vita paga, tranne fino ad oggi una categoria di lavoratori che decidono sulla vita, sulla libertà, sul futuro di padri e madri di famiglia».