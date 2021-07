Video della Cirinnà su Faraone che applaude Salvini e scoppia la lite

Lui: linciato sui social. Lei: ho sbagliato ma resta il giudizio

«La senatrice Cirinnà ha pubblicato un video fatto col suo telefonino rendendomi oggetto di una lapidazione social». Il capogruppo di Iv, Davide Faraone, si scaglia contro la collega dem Monica Cirinnà. L'accusa è che la senatrice. nel corso della discussione in Aula sul ddl Zan, abbia ripreso e poi pubblicato sui social un video dove si vede lo stesso senatore renziano applaudire l’intervento di Matteo Salvini, ieri sera. «Ricordo poi - conclude Faraone - che se ieri è stata bocciata la pregiudiziale di costituzionalità è stato grazie ai 13 voti di Italia Viva. La pregiudiziale non è passata per 12 voti, è stata bocciata grazie ai nostri voti».

La risposta, con tanto di scuse, della Cirinnà non ha tardato ad arrivare: «Voglio dire che ho sbagliato a fotografare il collega Faraone, benché questa sia ormai una pratica molto diffusa. Ammetto l’errore, ma resta il mio giudizio politico. Ognuno è libero di applaudire, ma ognuno è libero di dare il significato politico alle singole azioni». A corredo del filmato la senatrice aveva commentato: «In Senato adesso pregiudiziali di costituzionalità su ddl Zan. Il capogruppo di Italia Viva Faraone applaude Salvini che spiega perché la Lega ritiene incostituzionale questa legge. No comment».

Il regolamento di palazzo Madama vieta di effettuare riprese nell’emiciclo. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha quindi avviato una indagine per verificare quanto avvenuto e, nel caso, verificare le eventuali conseguenze del gesto.

