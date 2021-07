La madre di Matteo Renzi più fortunata del figlio: assolta a Cuneo

14 luglio 2021 a

Laura Bovoli, madre dell'ex premier Matteo Renzi, assolta dal tribunale di Cuneo dall'accusa di concorso nella bancarotta fraudolenta documentale per una società cuneese, la Direkta srl". Il processo era legato al fallimento, nel 2012, della Direkta che si occupava di diffusione di volantini e pubblicità della grande distribuzione. La Bovoli era alla guida all'epoca della "Eventi6" di Rignano sull'Arno, società che riceveva gli appalti dalle grandi catene di supermercati. "La mamma di Renzi messa alla gogna come una criminale pericoloso è stata assolta perché il fatto non sussiste ma nessuno ne dà notizia" denuncia il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone in tv al Tg4. "Voglio vedere i giornali di domani se ne daranno notizia. Sulla vicenda di Renzi mi dovete spiegare esattamente quale reato gli si contesta: è reato per un parlamentare aver preso una parcella? C’è una incredibile deriva cui bisogna mettere un argine".

