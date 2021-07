Giorgia Meloni, la requisitoria alla Camera: tutti ballano in piazza ma nelle discoteche non si può

14 luglio 2021 a

"Negli ultimi giorni abbiamo assistito a migliaia di persone che ballavano in piazza per la vittoria dell’Italia, per i gay pride e per eventi di ogni tipo, eppure, nonostante le discoteche possano assicurare le misure di sicurezza, non si permette loro di lavorare". E' durissima la requisitoria della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni alla Camera che tuona per le discoteche chiuse ormai da 17 mesi. Un intero comparto ormai vicino al collasso con le richieste di risposte da parte dei gestori dei locali che sono state accolte anche dal leader della Lega Matteo Salvini in pressing sul governo per sbloccare la situazione.

"Il Governo dia una risposta immediata a migliaia di lavoratori e operatori in ginocchio, che chiedono solo di poter vivere del loro lavoro e non dei sussidi dello Stato" denuncia la Meloni che si infuria anche per la bocciatura alla Camera dell'ordine del giorno di Fratelli d'Italia al decreto sostegni bis che chiedeva la riapertura immediata e in sicurezza delle discoteche. "Incomprensibile bocciatura - denuncia la Meloni - Tutti i partiti che sostengono il Governo Draghi, compresi quelli di centrodestra che hanno sempre detto di voler aiutare questo comparto, hanno votato contro la nostra proposta che avrebbe consentito la ripartenza di un settore allo stremo, il primo a chiudere e l’unico a non aver ancora riaperto".

