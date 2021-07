Ddl Zan, imbarazzo totale: l'inutile diretta di Fedez e Chiara Ferragni tra strafalcioni e ignoranza

Arnaldo Magro 10 luglio 2021 a

a

a

Lasciate stare, non cercate di farvi una idea ascoltando i grandi pensatori di sinistra che, il più delle volte, occupano solamente i salotti televisivi. L'argomento del momento (favori arbitrali per l'Inghilterra, a parte) è la legge sulla omotransfobia. La tanto decantata legge Zan, cosi, tanto per intenderci. La polemica Renzi-Ferragni-Fedez, appare indubbiamente più strumentale che non funzionale, seguendo un copione, già facilmente prevedibile. Che sia una coppia di influencer a perorare certe cause però, spiega invece più di mille parole, quanto il Pd abbia perso e da tempo, il linguaggio con l'elettorato. Se avevate capito poco della legge, seguite la diretta Facebook. Vi spiegano tutto ciò che serve, Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, Pippo Civati ex deputato dem della Brianza, Marco Cappato ed Alessandro Zan, il promotore della legge appunto. Uno si aspetta che dal vertice a quattro, ne esca qualcosa di illuminante e prodigioso. Basterebbe a questo punto, anche solo di pensato. Neanche il promotore della legge, riesce ad essere incisivo.

Nell'imbarazzo si ritrova, l'onorevole Zan, a dover spiegare al Lucia, quelli che sono i meccanismi parlamentari difendendo pure Matteo Renzi. Il rapper di Rozzano sembra conoscere troppo poco la tematica, per poterla spiegare a milioni di followers. A più riprese assomma strafalcioni. Che scambi Ivan Scalfarotto, deputato renziano, per un giornalista, la dice lunga ma non è neanche la cosa più sorprendente di questo «brain storming». «Mia moglie è una imprenditrice e dice ciò che pensa come cittadina italiana. Renzi è invece pagato dagli italiani».

Neanche più i grillini della prima ora, rimpiangono certi vecchi e rinnegati adagi. «Che Renzi voglia confrontarsi con mia moglie, è qualcosa di imbarazzante». La politica è cosa troppo seria, atta ad incidere sulla vita dei cittadini. Quella reale e non quella fatta di clic sui social. Che un ex premier, rincorra quella strada appare questa volta si, una scorciatoia troppo facile. La nota più divertente della diretta Facebook, riguarda però la moglie di Fedez, che ad un certo punto, manda un messaggio in diretta, ricordando a tutti quanti, l'importanza del dibattito in corso: «Ciao Fede amore mio, che fai? Mi saluti in diretta?». Tutto chiaro, no?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.