Riforma della giustizia, il M5s si astiene in Consiglio dei ministri

Il M5S si asterrà in Consiglio dei ministri sulla riforma della giustizia penale. È questa la linea che, dopo ore di confronto interno, sembra prevalere in casa 5 Stelle.

«La riforma della giustizia è necessaria e urgente, un rinvio significherebbe far saltare il calendario degli impegni assunti con l’Ue sul Pnrr e mettere quindi a rischio le risorse europee. Il Movimento Cinque Stelle non ha la maggioranza assoluta in Parlamento e non ci sono più alleati disposti a seguirlo nella deriva pangiudiziaria. Ne prendano atto. La ministra Cartabia ha recepito le loro istanze sia sull’inappellabilità del pm in caso di assoluzione, sia sulla priorità dei reati da perseguire. Forza Italia vorrebbe la separazione delle carriere, ma pretendere la luna in una maggioranza così composita sarebbe da irresponsabili. La mediazione della Guardasigilli è frutto di un lavoro complesso e impeccabile, e il premier fa quindi benissimo a tirare dritto». Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

