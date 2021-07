Stasera Italia, "se pagano le tasse falliscono". Pietro Sansonetti e il delirio su evasione fiscale e flat tax

Giorgia Peretti 04 luglio 2021 a

“Se domani mattina una parte di Italia dovesse cominciare a pagarle fallirebbe”, si discute sull’impatto delle tasse nelle vacanze estive negli studi di "Stasera Italia Weekend". Il talk show dell’access prime time, sotto la conduzione di Veronica Gentili, in onda su Rete 4, ospita il direttore de Il Riformista, Pietro Sansonetti. "L’Italia - esordisce la conduttrice - è il quarto paese al mondo per pressione fiscale sul Pil". Il giornalista parte all’attacco contro la proposta fiscale del centrodestra, introdurre la flat tax. Una aliquota bassa e unica per tutti che porterebbe a una maggiore equità fiscale, all’emersione dell’evasione e maggiore ricavo per lo Stato. Di diversa opinione appare Sansonetti: “II centrodestra propone come soluzione abbassare le tasse addirittura la flat tax. È un'idea perché produce sviluppo però attenzione non è che si può farla senza un progetto di governo della spesa pubblica dello Stato perché se noi e abbassiamo le entrate e se non abbiamo nessun modo di abbassare le uscite e non si capisce dove possiamo andare”. Finito qui? Ovviamente no, perché poi continua così: “Noi dobbiamo sapere che in Italia una parte della popolazione paga tutte le tasse una parte non paga tutte le tasse. Quella parte che non paga tutte le tasse se domani mattina dovesse cominciare a pagarle fallirebbe. Quindi non è che sarebbe una soluzione così semplice, negli anni s'è creato un sistema in cui ad esempio l'evasione fiscale è quasi necessaria”.

Insomma, per Sansonetti l’evasione fiscale è necessaria per una fetta di Paese. Pochi secondi dopo, ribadisce: “Non capirmi male ma è quasi necessario per cui immagino un pezzo di Sud che se domani cominciasse a pagare le tasse, tutte quelle che deve pagare fallirebbe clamorosamente. Ci sono milioni di disoccupati, sarebbe un disastro economico allora non si può fare in una settimana una riforma di questo genere io per questo credo che la flat tax sia una sciocchezza”.

Una sciocchezza che per il giornalista sarebbe meglio evitare del tutto, prediligendo “una tendenza progressiva”. Infine, conclude: “Il problema è di ristrutturare tutto il sistema economico. È qualcosa che va oltre gli schemi tradizionali di destra o sinistra. Non vogliono dire nulla queste cose o si mette le mani una riforma totale del fisco e del rapporto fra fisco ed economia e oppure guardate che si possono fare solo disastri e meglio rimanere fermi”. Insomma, per Sansonetti sembrerebbe meglio mantenere “la necessaria evasione” anziché far pagare una tassa fissa in grado di ridurre la pressione fiscale sui cittadini.

