Conte-Draghi, ora Renzi svela tutti i retroscena

01 luglio 2021 a

a

a

Tutta la verità sulla caduta di Giuseppe Conte e sul passaggio di consegne a Mario Draghi. Matteo Renzi annuncia l'uscita del suo nuovo libro intitolato "Controcorrente". «All'inizio del 2021 abbiamo aperto una crisi di governo in piena pandemia - scrive l'autore nella descrizione - Ci hanno definito pazzi e irresponsabili ma noi pensavamo giusto e necessario per l'Italia cambiare passo sui vaccini, sull'economia, sul futuro. Oggi sono più convinto di prima. L'ho fatto e lo rifarei, dunque, senza alcun dubbio. Sono convinto che il nostro gesto abbia aiutato in modo decisivo l'Italia a svoltare. Grazie al nostro coraggio e all'arrivo di Mario Draghi, il Paese e più forte di prima. E tuttavia avverto la responsabilità di raccontare, confidare, illustrare ciò che è accaduto in queste settimane, per chi davvero vuole conoscere, giudicare e criticare le nostre scelte. Ma voglio farlo partendo dalle ragioni profonde che ci hanno mosso, non dalla verità preconfezionata degli slogan, dei tweet, dei titoli acchiappa consenso. Ciò che è avvenuto non è una sconfitta della politica, ma il capolavoro di una politica che vive di idee e non si piega alla logica dei sondaggi e degli influencer. Di una politica capace di essere controcorrente. Siamo andati controcorrente per realizzare questa svolta. Controcorrente, contro tutti. Ma nel mondo che cambia ci sarà sempre più bisogno di persone capaci di andare controcorrente».

Ecco l’indice di ControCorrente. In libreria da martedì 13 luglio e già prenotabile online (https://t.co/Z9RyIa3GUc). La vera storia della caduta di Conte, dell’arrivo di Draghi e della ripartenza del Paese. Con tante idee per il futuro pic.twitter.com/FPCXyI5pht — Matteo Renzi (@matteorenzi) July 1, 2021

L'autore ha pubblicato un tweet in cui mostra l'indice del suo prossimo libro. «Nel pomeriggio di martedì 13 luglio esce il mio libro, "Controcorrente". A differenza degli ultimi libri, che erano molto ecumenici, mi sono tolto qualche sassolino, raccontando alcune curiosità su ciò che è avvenuto nel cambio della guardia tra Conte e Draghi». Lo scrive Matteo Renzi nella enews. «Il mio - sottolinea - è un messaggio di speranza: quando si hanno le idee e il coraggio, non si deve avere paura dell’opinione della folla. Ciò che abbiamo fatto all’inizio del 2021 sta producendo risultati oggi: l’Italia, con Draghi al posto di Conte, è più forte. Nel libro parlo molto di questo aspetto, invitando soprattutto i più giovani a non mollare mai. E a non cedere alla cultura del populismo e del sondaggismo esasperato. Ci sono anche alcune proposte, che faranno discutere per il futuro. Ci organizzeremo in modo innovativo anche per le presentazioni».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.