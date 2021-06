Cashback annullato, "rischia di favorire i ricchi". Mario Draghi tombale sui rimborsi

30 giugno 2021 a

Il cashback è stato sospeso. Almeno per sei mesi. Dopo la decisione della cabina di regia del governo, annunciata lunedì scorso 28 giugno, arriva il decreto lavoro che ufficializza la sospensione dell'operazione per incentivare i pagamenti con carte e bancomat.

Durante il Consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in merito al cashback, spiegando le ragioni poste a fondamento della sospensione della misura a partire dal 1° luglio 2021. “Il cashback - ha affermato Draghi - ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori”. La maggiore concentrazione dei mezzi alternativi al contante si registra tra gli abitanti del Nord e, più in generale delle grandi città, con un capofamiglia di età inferiore a 65 anni, un reddito medio-alto e una condizione diversa da quella di operaio o disoccupato. Anche se non esistono a tutt’oggi dati specifici a riguardo, è presumibile che siano queste categorie a trarre i maggiori benefici dal cashback e dai bonus e superbonus collegati.

La misura rischia perciò, ha spiegato il premier, di accentuare la sperequazione tra i redditi, favorendo le famiglie più ricche, con una propensione al consumo presumibilmente più bassa, determinando un effetto moltiplicativo sul PIL non sufficientemente significativo a fronte del costo della misura.

