Manifestazione Lega a Roma, Matteo Salvini in piazza con vip e cantanti

Pietro De Leo 19 giugno 2021

Tutto pronto a Piazza Bocca della Verità per la manifestazione "Prima l'Italia.Bella, libera, giusta". Si tratta dell'appuntamento della Lega che segna la ripartenza della mobilitazione di piazza dopo i mesi di restrizioni da Covid. Il tricolore italiano e il blu leghista sono i colori che dominano nei gadget di un evento dove non manca il respiro pop. Esempio ne sono le mascherine con il titolo della manifestazione l'evento condotto da Nicola Porro e Hoara Borselli sarà il prossimo mi "affaccio pubblico" anche per il candidato Sindaco di Roma Enrico Michetti e per Simonetta Matone, candidata prosindaco. Le conclusioni saranno affidate al leader leghista Matteo Salvini.

La Lega torna in piazza: Salvini a Roma con i ministri e il duo Michetti-Matone

