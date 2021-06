Centrodestra, ko un altro papabile per Milano. Maurizio Lupi cade dallo scooter, si dovrà operare

13 giugno 2021 a

Incidente stradale per Maurizio Lupi. L’ex ministro dato per possibile candidato a sindaco di Milano nelle file del centrodestra ha subito la frattura del polso in seguito a una caduta dallo scooter. È successo sabato pomeriggio, quando Lupi stava spercorrando via Rubend tornando nella sua casa di Milano e il suo Suzuki Burgman ha perso aderenza. Il politico ha riportato la frattura scomposta del polso sinistro per cui dovrà subire un’operazione chirurgica, scrive il Corriere.

