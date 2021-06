"Non hai una trasmissione e ci tiri le orecchie?", così la Annunziata bacchetta Santoro

06 giugno 2021 a

"A Mezz'ora in più" è andato in scena un siparietto tra la conduttrice Lucia Annunziata e l'ospite in studio Michele Santoro. Si parlava di vaccini e della mancanza di voci contrarie nei confronti della vaccinazione per tutti. Santoro ha bacchettato telegiornali e stampa che non danno spazio a voci e opinioni critiche.

"Gli scienziati devono fare gli scienziati, non sono dio. Si è assottigliata la democrazia. Non dobbiamo usare la scienza come fosse una religione, è la politica che lo ha permesso" #Santoro #mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/yI6cxieifo — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) June 6, 2021

Lucia Annunziata non c'è stata e ha risposto piccata alle osservazioni di Santoro: "Scusa ma tu adesso non eserciti nel senso che non hai una tua trasmissione e vieni qui a farci notare queste cose?". A sua volta Santoro ha risposto per le rime: "Non ho una mia trasmissione ma sono un giornalista"...come dire posso parlare e criticare eccome. Poi si è alzato ed è andato via ancora borbottando con ilarità: "Io non esercito...".

"Opinione pubblica, secondo me il 30-35%, non si sente rappresentata da come la pandemia è stata raccontata sui media" #santoro #mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/9iMpLcdl2x — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) June 6, 2021

