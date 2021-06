Lega con Forza Italia, "non è una federazione". Michaela Biancofiore e la verità sull'operazione del centrodestra

05 giugno 2021 a

a

a

Senza l’adesione di Fratelli d’Italia non è una federazione. Michaela Biancofiore, parlamentare e membro della dirigenza Coraggio Italia spiega come stanno le cose dietro alla proposta di "fusione" del partito di Silvio Berlusconi con il Carroccio. Il leghista ha lanciato la proposta e il Cav ha spiegato ai big azzurri che è un "primo passo verso il partito unico". Ma in Forza Italia scoppia lo psicodramma e la Biancofiore spiega: "Come detto più volte e si conferma, la nascita di Forza Lega sembra raffigurare l’uscita di scena di Berlusconi e della sua gloriosa forza politica, propulsore del centrodestra. Ecco perché - prosegue la parlamentare - ho affermato di essere uscita da Forza Italia solo dopo Silvio Berlusconi. Sono convinta che il centrodestra unito nelle diversità sia la nazionale politica italiana, intesa come quel luogo amato dalla maggioranza degli italiani e non discutibile. Ma così come annunciato, senza l’adesione di Fratelli d’Italia non è una federazione ma una confluenza, per essere buoni. Nulla di nuovo rispetto al ‘94 quando Berlusconi intuì che bisognava mettere insieme i partiti del Nord e del Sud, ma l’ago della bilancia era il centro di Forza Italia di cui oggi solo Coraggio Italia può essere l’erede. Ma deve avere il tempo di crescere altrimenti c’è il sospetto che qualcuno voglia ammazzare il bambino nella culla, ammazzando la vittoria nel 2023. Noi - conclude la Biancofiore - non potremmo mai stare contro qualcuno,soprattutto contro coloro che indossa o la nostra stessa maglietta di coalizione. Siamo nati per restaurare l’Italia in difficoltà, e la nostra idea di federalismo è quella dell’e pluribus unum all’americana, dall’insieme un unico".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.