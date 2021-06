Candidato sindaco Milano, salta nel centrodestra l'ipotesi Annarosa Racca (Federfarma): è indagata

Domenico Alcamo 05 giugno 2021 a

Più tormentata di così non avrebbe potuto essere, la scelta dei candidati a sindaco per le principali città. Così, una tegola si abbatte su Annarosa Racca, presidente di Federfarma della Lombardia e con grosse chance di essere schierata per Milano. Risulta infatti indagata assieme ad altre persone dalla procura di Torino. La vicenda al centro delle accuse risalirebbe al 2017 e vedrebbe come vittima Marco Cossolo, presidente di Federfarma Torino. Quando si aprì la corsa per la guida nazionale dell’associazione, Cossolo era candidato.

Ebbene, ad un tratto si vide bersagliato da post, provenienti dal profilo Facebook di una donna, che gli attribuivano comportamenti lesivi per l’associazione dei farmacisti. A seguito di denuncia da parte di Cossolo, quel profilo era stato cancellato, così come quello della stessa Racca, coincidenza che aveva richiamato in modo particolare l’attenzione degli inquirenti. Dalle indagini emerse che il profilo dei post anti Cossolo era un fake, gestito da una farmacista che avrebbe avuto l’incarico di farlo da Camilla Morabito, la cui società si occupava delle pubbliche relazioni della stessa Racca. Cossolo, comunque, riuscì ad essere eletto nel 2017.

L’inchiesta su tutta la vicenda, per diffamazione e sostituzione di persona, è arrivata alla fase degli avvisi di conclusione delle indagini. Sul piano giudiziario è una storia ancora tutta da scrivere. Vedremo se tutto questo avrà anche dei risvolti politici e il nome continuerà a rimanere nella rosa.

