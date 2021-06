Sbarco in Normandia, Umberto Bossi: "Ringrazio ancora gli americani per averci liberato da Adolf Hitler"

04 giugno 2021 a

«Rinnovo la mia gratitudine agli americani che sono venuti a liberarci da Hitler e dal giogo nazifascista». Così il senatore Umberto Bossi, in occasione del settantasettesimo anniversario dello sbarco in Normandia, come riportato su La Nuova Padania.

«Il 6 giugno del 1944 ha cambiato la storia, salvandoci. Io non ho dimenticato. Ho coscienza che i popoli combatteranno sempre per la libertà e la democrazia e vinceranno», aggiunge Bossi.

