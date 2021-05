Gazebo di Forza Italia a Roma, il tour nei Municipi con i big del partito

Pietro De Leo 30 maggio 2021 a

Forza Italia accende la macchina elettorale in vista dell’appuntamento d’autunno e a Roma, in questo fine settimana, sono spuntati gazebo in molte piazze, coprendo tutti i minuit dove militanti e dirigenti locali hanno distribuito ai cittadini una sintesi del programma. “Per Roma damose da fa’”, uno slogan che, oltre a ripercorrere una tipica espressione dialettale, ricorda anche una celebre frase di San Giovanni Paolo II.

Lotta al degrado e completamento del ciclo rifiuti, investimento sui grandi eventi e una riforma dei poteri amministrativi sono alcuni dei punti che gli azzurri hanno proposto ai cittadini, con i big del partito (tra cui il coordinatore nazionale Antonio Tajani) che nel corso della due giorni si sono affacciati alle postazioni. Un appuntamento che segna l’inizio delle attività verso la grande sfida per il Campidoglio, anche se a livello di coalizione permangono le difficoltà nella ricerca del candidato Sindaco (tema, questo, che non riguarda soltanto Roma).

“Il centrodestra deve correre unito nelle grandi città a partire dalla Capitale – ha detto Maurizio Gasparri - commissario cittadino azzurro – con proposte e progetti che siano all’altezza di una grande prova come quella cui l’elettorato ci potrà chiamare”. Tutto questo, peraltro, sarà al centro di un vertice tra i leader del centrodestra che si terrà martedì prossimo.

