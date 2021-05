Stasera Italia, Giorgia Meloni spiazza Palombelli: "Perché non uscirei dall'Europa". La frase su Enrico Letta

28 maggio 2021 a

"Per darti qualcosa pretendono molto altro in cambio, ecco quando lo scambio non va a vantaggio degli italiani allora non sono d'accordo". Giorgia Meloni è ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete4 nella puntata di giovedì 27 maggio. La conduttrice intervista la leader di Fratelli d'Italia. Si parla del referendum che ha fatto l'Inghilterra che con Boris Johnson è uscita dall'Unione Europea. "E' evidente che qualcosa non funziona" chiosa la Meloni. "Lei uscirebbe dall'Ue?" domanda la conduttrice. "No, tra dire che si è ciecamente europeisti e che si vuole uscire dall'Europa c'è un'infinità di posizioni intermedie. La mia posizione è che l'attuale costruzione dell'Europa va in senso federale e toglie solo sovranità agli Stati. Io voglio un'Europa confederale".

Si parla anche di Europa e poteri forti ma soprattutto del sospetto che siano quelli a determinare e indirizzare certe decisioni in Italia. "Si riferisce a Mario Draghi" domanda la Palombelli. "Questo non lo so, non ho gli elementi per sostenerlo ma invece Mario Monti che cos'era? Questo l'ho vissuto e posso dichiararlo come venne costruito tutto, spread compreso. Monti serviva a firmare una serie di documenti che il governo Berlusconi non avrebbe mai siglato per difendere proprio gli interessi degli italiani. Per esempio il Fiscal compact".

Poi prima di affrontare il caos nel centrodestra e il tema delle candidature la Palombelli si sofferma su Enrico Letta e rivela: "Ha detto che stima Giorgia Meloni". "Lo ringrazio e lo stimo anche io come persona, siamo distanti anni luce" risponde la leader di Fdi ma sottolinea: "Credo che questi anni lontano dall'Italia lo abbiano distolto dalla realtà, dalle nostro priorità: lo dico non come persona di destra ma come se fossi un elettore di sinistra: con la crisi del lavoro e la povertà dilagante pensare che le priorità siano la cittadinanza agli immigrati, il voto ai 16enni e la tassa di successione... Mi pare francamente lunare. Però sicuramente è una persona competente e cordiale". E confessa: "Sono stata una delle prime persone a chiamarlo per dargli in bocca al lupo quando ha deciso di imbarcarsi in questa non facile decisione...". E ride.

