Beppe Grillo e il fratello Andrea si dividono sul mattone

Si separano le strade di Beppe Grillo e del fratello Andrea nel business del mattone. Qualche giorno fa, infatti, a Genova davanti al notaio Filippo D’Amore è stato registrato un atto di cessione quote attraverso il quale Andrea Grillo ha venduto al fratello Giuseppe l’1% della Gestimar srl, consentendo così al fondatore del Movimento Cinque Stelle di salire al 100% del capitale.

La transazione è avvenuta ad un prezzo di 2mila 580 euro, pari esattamente al valore nominale considerando che la società ha un capitale di 258mila euro. C’è però da osservare che la Gestimar, di cui proprio Andrea Grillo risulta ancora amministratore unico, ha da anni in portafoglio proprietà a Marinella Golfo Aranci e Porto Cervo in Sardegna, oltre a una serie di uffici a Genova e Nervi e a multiproprietà in Valtournanche, a bilancio per 463mila euro.

