Pensione in bilico per Mattarella, Follini riapre il rebus Quirinale

Caro Mattarella, rassegnati: mica è sicuro che tu vada in pensione. Una vecchia volpe della politica come Marco Follini riapre il rebus Quirinale con un commento al solito felpato nella sua rubrica settimanale per Adnkronos. Con il dubbio che il mandato bis come per Napolitano sia tutt'altro che escluso. Nella sua rubrica, Follini scrive che "c’è da credere alle sue parole quando dice di volersi "riposare". Questa sua ansia dovrà però fare i conti, inevitabilmente, con un’altra ansia, non meno cruciale. E cioè quella di tenere al riparo il governo Draghi, la sua creazione politica più importante e strategica. E’ qui infatti che si giocherà il destino del paese - e che si traccerà anche, inevitabilmente, il bilancio storico del settennato mattarelliano...O la maggioranza "draghiana" riesce a rispecchiarsi in un nome, uno solo, e allora la sua compattezza ne può uscire perfino rafforzata. Oppure invece, come è più probabile, si divide tra nomi diversi, e in quel caso verrebbe messa a rischio la prosecuzione del cammino di governo".

"Nessuno può parlarne". La censura di Draghi su Mattarella e il Quirinale

Per questo all'orizzonte ci potrebbe essere un mandato bis. "E’ qui che il "riposo" del capo dello Stato viene seriamente minacciato - conclude Follini - Egli ha eretto in questa seconda metà della legislatura una costruzione mirabile e possente che consente al paese di rivendicare le risorse del Pnrr e di immaginare un virtuoso processo di riforme civili e sociali. Ma quella costruzione sembra aver ancora bisogno di un mattone in più. E sarà solo una scelta condivisa sul prossimo Quirinale ad aggiungere quel mattone che ancora manca".

"Tra otto mesi a riposo..." Mattarella, il retroscena dietro la smentita sul bis

