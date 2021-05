Forza Italia, ritorna Renata Polverini. L'annuncio sulla deputata: "Riabbracciamo un'amica"

20 maggio 2021 a

A volte ritornano. Renata Polverini torna in Forza Italia da cui era uscita il 21 gennaio scorso per aderire al gruppo Centro democratico-italiani in Europa (poi abbandonato il 25 febbraio per restare al misto). A dare l'annuncio su Twitter è Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati: "Renata Polverini da oggi torna a far parte del gruppo di Forza Italia alla Camera e del nostro partito. Riabbracciamo un'amica e una collega di grande valore ed esperienza. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide con una freccia in più al nostro arco. Bentornata Renata", conclude.

I deputati di @forza_italia mandano un grande abbraccio al Presidente @berlusconi. Lo aspettiamo con ansia nuovamente in campo al 100% e siamo certi che tornerà più cazzuto di prima. Forza Presidente — Roberto Occhiuto (@robertoocchiuto) May 15, 2021

