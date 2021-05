"Draghi come Baresi". Tasse, Matteo Salvini annienta quel "genio" di Enrico Letta: vuole togliere soldi agli italiani

20 maggio 2021 a

Matteo Salvini assalta nuovamente Enrico Letta e non poteva ricevere miglior assist per farlo dalle parole di Mario Draghi, che sulla questione tassa ha bacchettato il segretario del Partito Democratico. Il leader della Lega, presente alla presentazione del volume di Pasquale Ciacciarelli, ‘Ripartenza o apocalisse. L’Italia ai tempi del covid’, ha commentato così le dichiarazioni del Premier: “Quel genio di Letta lancia la tassa di successione, ma l’Italia non è Parigi, dove era abituato a cambiare champagne, le tasse se le tiene lui. Oggi Draghi lo ha fermato come un grande libero, alla Baresi. L’ultima cosa di cui hanno bisogno adesso gli italiani sono nuove tasse. D’accordo quindi con il presidente Draghi”.

“Noi oggi come Lega abbiamo proposto - le parole del numero uno del Carroccio sulla questione fisco - la nostra idea di taglio delle tasse, prudente, concreta, immediata ed efficace. Imu sugli immobili sfitti, Iva sui beni di prima necessità e Irpef a partire dal ceto medio. Sono allucinato che invece il segretario del Partito Democratico possa pensare a una nuova tassa. Non è il momento di togliere soldi dalle tasche degli italiani ma è il momento di rimetterli”.

Mario Draghi ha anche detto che occorre mantenere la progressività nella riforma del fisco e Salvini pure su questo punto è “assolutamente d’accordo”. “La flat tax garantisce la progressività con deduzioni e detrazioni. Ci sono due visioni del mondo differenti, noi proponiamo il taglio delle tasse, poi c’è il Pd che chiede di aumentare le tasse di successione, che è una tassa su una tassa, ricorda il motto bertinottiano ‘facciamo piangere i ricchi’. Qualcuno ha pregiudizio nel confronto del privato, vogliamo creare più lavoro e fare impresa in Italia, ma serve burocrazia normale, una giustizia che ti dà ragione massimo in due anni, più celere, un sistema fiscale adeguato, io penso che la flat tax sia attuale e rivoluzionaria”, conclude Salvini dal Tempio di Adriano a Roma.

