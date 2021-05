Mezz'ora in più, Giorgia Meloni contro Draghi: "Spero non duri molto, pronti a governare con la Lega"

16 maggio 2021 a

"Il governo spero che non duri tantissimo e che si voti il prima possibile". Giorgia Meloni, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3 nella puntata di domenica 16 maggio lo spiega bene una volta per tutti: "Il centrodestra non è diviso. I miei rapporti con Matteo Salvini sono costanti. Ci sentiamo, ci parliamo direttamente e ci scherziamo, ci si gioca parecchio. Alcuni dicono che le iniziative di opposizione di FdI non sono contro la sinistra ma contro la destra, ma io la mozione l'ho presenta contro Speranza non contro Garavaglia e finita questa parentesi ci presenteremo insieme".

"I rapporti tra me e Salvini sono costanti, ci può essere la settimana no ma ci ridiamo sopra. Alcuni dicono che le iniziative di opposizione in realtà non sono contro la sinistra ma contro la Lega, io la mozione l'ho presentata contro Speranza"@GiorgiaMeloni #mezzorainpiu pic.twitter.com/WoDLHyw2K2 — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) May 16, 2021

Sul tavolo della maggioranza infatti non c'è solo l'attesissima data delle riaperture. All'interno del governo lo scontro è apertissimo anche sulla data "di scadenza" della legislatura. La miccia l'ha accesa Matteo Salvini. Il leader del Carroccio è intenzionato a circoscrivere l'azione del Governo all'emergenza: vaccini e "ritorno alla vita". "Non sarà questa maggioranza a riformare giustizia e fisco. La ministra Cartabia può avere le idee chiare, ma se se sei in Parlamento con Pd e M5s, per i quali chiunque passa lì accanto è un presunto colpevole, è dura", ha sentenziato il segretario della Lega, subito dopo aver lanciato la candidatura di Mario Draghi per il Quirinale. E la Meloni concorda, tranni sul premier al Colle. "Io non ho ancora fatto una scelta cosi decisa - spiega - Se va al Quirinale vuol dire che si va a votare ma non ho elementi per dire che Fdi potrebbe sostenerlo anche se è una figura autorevole". Ma sulla fine del governo Draghi e sull'alleanza del centrodestra non ha dubbi. "Finita questa parentesi ci presenteremo insieme" spiega la Meloni in tv dalla Annunziata. "Certo, continua la leader di Fratelli d'Italia, "con Salvini ci sono differenze ma anche punti di contatto", per questa ragione, sottolinea, "ritengo che governeremo insieme". La Lega, spiega la Meloni, "è più legata a una dimensione territoriale, FdI ha una dimensione più nazionale. Per esempio, in politica estera la Lega difese l'indipendenza della Catalogna, per me una opzione che non esiste".

