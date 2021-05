Draghi mette una donna a capo dei Servizi e fa saltare l'uomo di Conte

12 maggio 2021 a

a

a

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione dell’attuale Direttore generale, prefetto Gennaro Vecchione. Lo si apprende da Palazzo Chigi. In altre parole fa saltare l'uomo di Conte e, per la prima volta, nomina una donna a capo dei Servizi.

Il vaccino di Giuseppi sono 142 nomine negli enti

Draghi ha preventivamente informato della propria intenzione il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni. La nomina è disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

Soddisfazione viene espressa su Twitter anche da Matteo Renzi. "La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del Dis è un’ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si commissari Anpal, rimandando in Mississippi il padre del reddito di cittadinanza e dei navigator è un’ottima notizia. Due passi in avanti #Discontinuità #Draghi", così Matteo Renzi su Twitter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.