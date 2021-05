Decreto Sostegni, la Lis diventa lingua ufficiale. Salvini: oggi è un buon giorno

04 maggio 2021 a

Esulta Matteo Salvini per il successo messo a segno nel Decreto Sostegni. "Oggi è davvero un BUON GIORNO! Stanotte in Commissione Bilancio del Senato è stato APPROVATO un emendamento al Decreto Sostegni proposto dalla Lega, a mia prima firma, che finalmente riconosce la LINGUA DEI SEGNI ITALIANA come lingua ufficiale, utilizzabile ovunque, per restituire libertà, dignità e inclusione vera a migliaia di non udenti e disabili, bimbi e anziani, anche grazie al riconoscimento della figura dell’interprete della Lis e List", scrive il elader della Lega su Facebook postando una foto in cui mostra un cartello su cui scrive "Buongiorno".

"L’Italia era L’ULTIMO Paese europeo a non aver ancora riconosciuto questo diritto, una conquista attesa da più di dieci anni: GRAZIE ad associazioni e famiglie per i consigli e il sostegno che ci hanno dato, sono davvero felice che tutti insieme abbiamo ottenuto questo piccolo, grande risultato!".

