Draghi, Colao e tutti i tecnici del governo stanno tenendo ancora segreti i loro redditi

Franco Bechis 28 aprile 2021 a

a

a

Bacheca ancora vuota per tutti i ministri tecnici che dal 13 febbraio fanno parte del governo: nessuno di loro ha ancora ottemperato all'obbligo di rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi e i propri patrimoni mobiliari e immobiliari. E il primo a non averlo fatto è ovviamente il, capo del governo, Mario Draghi. Oltre a lui anche sette ministri tecnici mancano all'appello, tutti nuovi: Marta Cartabia, Enrico Giovannini, Daniele Franco, Vittorio Colao, Roberto Cingolani, Patrizio Bianchi e Maria Cristina Messa.

Il virus non muterà all'infinito. La profezia del virologo sul Covid

Per legge hanno 90 giorni dalla nomina per farlo, e quindi l'ultimo giorno possibile per non essere fuori legge è il 12 maggio. Certo il gruppetto è in extremis, e non è elegantissimo essere trasparenti solo all'ultimo secondo quando per altro tutto il resto del nuovo governo in carica ha rispettato subito l'esigenza di trasparenza, pubblicando tutti i dati reddituali e patrimoniali richiesti dalla legge. Lo hanno fatto anche due ministre formalmente tecniche che conoscevano bene gli obblighi avendo fatto parte anche del precedente governo: Elena Bonetti e Luciana Lamorgese.

Su nostra figlia fango e bugie. Caso Grillo, lo sfogo dei genitori della ragazza

La legge però come sempre è un pizzico ipocrita: obbliga premier, ministri e parlamentari a pubblicare dichiarazione dei redditi e propri patrimoni “entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico”, ma se non lo fanno, non punisce i diretti interessati. La sanzione - per altro non epocale (fra 500 e 10 mila euro di multa) - viene applicata solo alle amministrazioni di appartenenza. Quindi se Draghi non volesse pubblicare i suoi redditi, verrebbe sanzionata la presidenza del Consiglio dei ministri. Stessa cosa per i 7 ministri tecnici: non verrebbero sanzionati loro, ma i loro ministeri...

"Risarcimenti ai privilegiati, invisibili dimenticati". Paragone contro il Governo: economia allo stremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.