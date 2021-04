Si salvi chi può, anche Toninelli scrive un libro

24 aprile 2021 a

Si salvi chi può. Nella Giornata Mondiale del Libro arriva l'annuncio tragico: sta scrivendo un libro anche Danilo Toninelli. Lui assicura che è quasi finito. E noi non vediamo l'ora di leggerlo...

"Oggi è la Giornata mondiale del libro - scrive Toninelli su Instagram - E il libro che sto scrivendo da mesi è quasi finito. Dopo le ultime tremende notizie sul crollo del Ponte Morandi sono ancora più motivato a pubblicarlo. Ho vissuto in prima persona quei momenti drammatici e sono stato il primo a denunciare lo scandalo che si celava dietro la gestione miliardaria del concessionario. Per questo ho subìto ogni genere di attacco, ma grazie a questo oggi abbiamo visto ricostruire in tempi record il nuovo ponte di Genova. Racconterò tutto, fino all’ultimo. Rimanete sintonizzati"...

