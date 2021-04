Un positivo nello staff. Zingaretti va di nuovo in quarantena

23 aprile 2021 a

a

a

«Stiamo combattendo per vincere questa sfida del covid ma sappiamo che non è finita. Una persona della nostra squadra è risultata positiva. Io sono a tampone negativo però, pur non essendo un contatto strettissimo, ho deciso di restare a casa a scopo precauzionale». Lo dice il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, collegandosi con l’apertura del nuovo hub vaccinale presso la Vela al Policlinico Tor Vergata.

Zingaretti attacca Grillo: "Bruttissimo modo di affrontare un tema privato"

Il Presidente Zingaretti, infatti, ha partecipato all’evento collegandosi on line sulla pagina Facebook della Regione Lazio, erano presenti alla cerimonia l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, il Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, il Rettore dell’Università di Roma "Tor Vergata", Orazio Schillaci e il coordinatore dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana, Valerio Mogini. La struttura nasce da una importante partnership tra la Croce Rossa Italiana - CRI e Regione Lazio che congiuntamente hanno contribuito alla realizzazione di questa importante struttura dedicata alla somministrazione di vaccini anti covid che conta di 22 postazioni per l’anamnesi medica, 24 per la somministrazione del vaccino, 1 hall dedicata all’osservazione, 5 postazioni amministrative per la registrazione on site dell’avvenuta vaccinazione nonché una Postazione Medica Avanzata con Ambulanza dedicata ad eventuali trasporti in emergenza. Il Centro è dotato di un sistema digitalizzato dell’intero processo di vaccinazione comprensivo della tracciabilità dalla preparazione al controllo delle singole dosi, assicurando maggiore rapidità di esecuzione e rispetto di tutte le norme di sicurezza e comfort.

**Roma: Orlando, 'Zingaretti carta forte da giocare, spero molto che ci sia'**

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.