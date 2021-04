Siamo a tre: Roberto Speranza fa collezione di mozioni di sfiducia

21 aprile 2021 a

Sono state depositate in Senato tre mozioni di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza. Fratelli d'Italia precisa che la convergenza tecnica ha consentito il raggiungimento delle 33 firme necessarie al deposito della mozione, così come previsto dal Regolamento del Senato. La prima a firma del capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, la seconda del senatore Gianluigi Paragone, leader di Italexit, e la terza del senatore Mattia Crucioli di Alternativa C'è. Quest'ultima mozione, firmata dai senatori Crucio Granato, Angrisani, Corrado, Abate, Morra, Lezzi, Mininno e Ortis, attacca il governo senza sconti. «La fiducia manifestata al ministro Speranza dal presidente del Consiglio Draghi e dagli "intellettuali di sinistra" - ha detto il senatore Mattia Crucioli - appare aprioristica e basata esclusivamente su equilibri governativi e interessi di parte. Al contrario - prosegue - la mozione di sfiducia da noi predisposta ha come unico fine quello di migliorare la qualità delle strutture che devono garantire la salute pubblica».

