Mascherine cinesi, l'ex premier Massimo D'Alema dai pm: "Persona informata sui fatti"

17 aprile 2021

Massimo D'Alema dai pm per l'inchiesta sulle mascherine cinesi. Dopo il coinvolgimento dell'ex commissario straordinario Domenico Arcuri spunta il nome dell'ex premier che sarà ascoltato in qualità di persona informata sui fatti dai magistrati che stanno indagando sulla fornitura di 5 milioni di mascherine e 430mila camici, venduti come dpi, ma senza che avessero la necessaria procedura di validazione. Il nome di D’Alema (non indagato) sarebbe spuntato in alcune intercettazioni telefoniche e "Baffino" verrà sentito dalla pm romana Rosalia Affinito come persona informata sui fatti.

La fornitura al centro dell’inchiesta è quella della European Network TLC, i riflettori sono dunque puntati sul legale rappresentate, Andelko Aleksic, su Vittorio Farina suo delegato e sull’amministratore di un’azienda britannica che avrebbe procurato una falsa certificazione, Domenico Romeo.

