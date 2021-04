Roberto Speranza, la mozione di sfiducia di Giorgia Meloni scuote Salvini: "Chi vorrà ancora tenerlo"

15 aprile 2021 a

Una mozione di sfiducia al ministro della Salute che fa tremare il governo e scuote il leader della Lega Matteo Salvini. "Non è più tempo di Speranza, ma di coraggio" denuncia su Facebook la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che annunciando l'iniziativa del partito si domanda anche chi "si assumerà la responsabilità di tenere il ministro ancora al suo posto".

"Dalle dichiarazioni sull’inutilità dell’uso delle mascherine per la popolazione, alle false affermazioni sulla preparazione dell’Italia nell’affrontare una crisi sanitaria di simili dimensioni, dal libro scritto mentre c’era da contrastare l’arrivo della seconda ondata, il Ministro ha dimostrato una costante sottovalutazione della gravità della situazione in atto facendo pagare agli italiani un prezzo altissimo". È quanto si legge nel testo della mozione di sfiducia individuale al ministro Speranza, presentata da Fdi.

"L'assenza di una efficace strategia di contenimento del virus ha inciso pesantemente anche sull’attuazione del Piano nazionale di vaccinazione, che sin dall’inizio ha incontrato difficoltà e rallentamenti, cominciate con gli errori della gestione commissariale di Arcuri sull’acquisto delle siringhe, e del Ministero della salute, nella persona del ministro pro tempore Speranza, nella strategia di approvvigionamento vaccinale che come già evidenziato oltre un anno fa dal Gruppo di Fratelli d’Italia doveva prevedere per l’industria farmaceutica privata italiana e per l’Istituto chimico farmaceutico pubblico di Firenze incentivi legati alla produzione in Italia di vaccini".

