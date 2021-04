Copasir, Fratelli d'Italia contro la Lega: Giorgia Meloni lancia l'ultimatum a Matteo Salvini

08 aprile 2021 a

Non si telefonano né si parlano più Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia dopo la richiesta a Enrico Letta usa il Corriere della Sera come postino per il segretario della Lega: "Dammi quella poltrona, dai... Oppure lascia Draghi e noi ti lasciamo Raffaele Volpi al Copasir".

Ancora braccio di ferro Lega-FdI: oggi si scioglie il nodo Copasir

La tensione nel centrodestra è alle stelle con l'ultimatum di FdI che chiede per sé la presidenza della comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. La bomba Copasir nel centrodestra è esplosa: nel mirino il presidente leghista della commissione Volpi perché Fratelli d'Italia si aspettava le dimissioni per lasciare il posto a un meloniano. "La prima riunione del Copasir, convocata dopo quasi 3 mesi, fissata per oggi alle 14 - riporta il Corriere - con ogni probabilità vedrà l'assenza di Fratelli d'Italia anche se ieri, a tarda sera, il partito ne stava ancora discutendo". La tensione è alle stelle e Fratelli d'Italia minaccia l'Aventino.

"Copasir a noi" Meloni incontra Letta, il piano della leader di Fratelli d'Italia

