Riecco Sandra Zampa al Ministero della Salute. L'interrogazione di Maurizio Gasparri

30 marzo 2021 a

a

a

“Con una interrogazione al presidente del Consiglio ho chiesto di sapere se è vero che l'ex sottosegretaria Sandra Zampa sia stata ingaggiata dal Ministro della Salute Speranza, che le avrebbe affidato funzioni nell'ambito delle attività di comunicazione del Ministero". Va all'attacco il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri sul caso Zampa che, sottosegretaria alla Salute nel governo Conte bis e trombata da Mario Draghi, sarebbe rientrata dalla "finestra". Sembrava essere stata la sola a non venire riconfermata in quel ministero, visto che il nuovo premier si era tenuto il ministro Roberto Speranza e il sottosegretario Pierluigi Sileri.

"In particolare la Zampa dovrebbe curare aspetti comunicativi relativi alle relazioni internazionali e alle attività istituzionali nazionali del Ministero, come recita una nota che ha ufficializzato il 18 marzo scorso il suo nuovo incarico. Ho chiesto quindi di sapere se l'incarico affidato alla Zampa sia compatibile con la legge n.215 del 2004 che all'art. 2 comma 4 determina delle incompatibilità per quanto riguarda la collaborazione con enti di diritto pubblico per persone che abbiano nei dodici mesi precedenti svolto incarichi di governo e se comunque aver affidato alla Zampa, come premio di consolazione, questo incarico non sia contrario, non soltanto alle norme ma anche a evidenti principi etici e di buon senso. Ho chiesto infine a quanto ammonterebbero i compensi assicurati per questo incarico a Sandra Zampa".

Trombata da Draghi, salvata da Speranza, riecco la Zampa al ministero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.