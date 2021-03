Ristori, "i soldi veri li danno altrove". Gianluigi Paragone smaschera il governo

28 marzo 2021 a

"I soldi veri non arrivano, ma per Atlantia alzano l'offerta". Il tema delle riaperture si pone come problema economico ma i soldi veri non arrivano, perché i soldi veri li danno altrove denuncia il giornalista ed ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ora alla guida del partito ItalExit, Gianluigi Paragone. In una diretta Facebook parla dell'incremento dell'offerta per Atlantia, la società che controlla Autostrade per l'Italia, da parte di Cassa e Depositi e Prestiti di 1,4 miliardi. "Io vorrei capire se questa offerta in più poi la pagheremo ancora noi con un aumento delle tariffe autostradali. Ma veramente Draghi non sa queste cose?" domanda Paragone?

