Cdm, quando parla il premier. L'esordio di Draghi in conferenza stampa

Mario Draghi parla o non parla? Doveva tenersi alle 17.30 la conferenza stampa del premier dopo il Consiglio dei ministri che varerà il Decreto Sostegno ma evidentemente insieme al Cdm è slittata anche quella. Il Consiglio dei ministri è in corso e i sostegni sono in arrivo ma i riflettori sono puntati sull'esordio del presidente in conferenza stampa che spieghierà gli aiuti a imprese e lavoratori e la campagna vaccini dopo la bufera Astrazeneca.

Nelle ultime settimane gli “orfani” dell'ex premier Giuseppe Conte sono andati di trasmissioni in trasmissione a sottolineare che Draghi non avesse ancora parlato in conferenza agli italiani. Da un estremo all'altro, dalle dirette tv e social al silenzio totale. “Dopo il Cdm si terrà una conferenza stampa. Saranno 30 i giornalisti ammessi”, ha fatto sapere Luciano Ghelfi, il giornalista del Tg2. Draghi parlerà in conferenza e risponderà alle domande dei giornalisti.

