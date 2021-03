Riecco Lucia Azzolina: la scuola non è una priorità del governo Draghi

17 marzo 2021 a

Rieccola. Parla Lucia Azzolina, estromessa dal governo Draghi e pronta ad attaccare l'esecutivo sul delicato tema della scuola. «Possiamo dire che la proposta di allungare il calendario scolastico è durata il tempo delle consultazioni? Mentre il rientro in classe sembra addirittura spostato a settembre. Forse non ci si rende conto delle conseguenze per gli studenti e le studentesse. La scuola è o non è una priorità per questo Governo?». A scriverlo, in un post su Facebook, è l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, esponente del M5S.

In un altro post Azzolina annuncia una diretta sul suo profilo Facebook per le 18.30. Intanto la Rete Nazionale "Scuola in Presenza" annuncia per il 21 marzo una manifestazione nazionale in 12 regioni d’Italia per chiedere la riapertura delle scuole.

