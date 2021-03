Maria Rosaria Rossi e Berlusconi: così Marina mi ha fatto fuori. Veleni e accuse

16 marzo 2021 a

L'uscita di Maria Rosaria Rossi da Forza Italia ha fatto scalpore. E oggi l'ex fedelissima del Cav racconta: fu Marina Berlusconi a volermi lontana da lui. "Mi accusarono di non essermi accorta dei suoi problemi cardiaci, ma io non sono un medico e lui ne aveva intorno 24 ore al giorno. L’ho sentito quando ho votato per Conte e gli ho detto che ne pensavo. In fondo ho anticipato quello che hanno fatto tutti con Draghi...", ha detto l'ex azzurra in una intervista a il Fatto Quotidiano.

“Esattamente 5 minuti dopo il sì alla fiducia al Governo Conte, Antonio Tajani ha preso la decisione di espellermi da Forza Italia. Ero e sono convinta che in questa fase drammatica le energie dovevano concentrarsi sulla pandemia” spiega la Rossi, per anni pedina fondamentale del cerchio magico di Silvio Berlusconi. Ma dietro il suo progressivo allontanamento dal Cav ci sarebbe Marina Berlusconi, rileva la parlamentare, e l’accusa di non essersi accorta dei problemi cardiaci del padre.

“Ho svolto tanti incarichi al suo fianco ma non quello di cardiologo, non sono un medico. Di medici il presidente ne ha abbastanza, e lo seguono h24. Quindi sono loro a non essersi accorti del problema”, si discolpa la Rossi che è entrata nel partito di Toti, Cambiuamo. "Con lui ho lavorato bene quando eravamo accanto al presidente: Giovanni è uomo pratico, pragmatico, un amministratore ottimo, sempre sul pezzo, ma più di tutto è persona perbene, l’amico che tutti vorrebbero”.

Su Forza Italia fa sapere che da tempo "non mi sentivo più parte di un progetto comune". Il partito "oggi è un posto dove sembra prevalere la legge del meno siamo meglio stiamo, dove gli interessi del singolo prevalgono su quelli della collettività, dove vale la logica di tutti contro tutti e dove ci sono donne che devono necessariamente andare contro le altre donne. Forza Italia ci sarà finché ci sarà Berlusconi - è la conclusione - Io ho solo anticipato i tempi”.

