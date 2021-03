Giorgia Meloni a Tg2 Post ruba la sinistra a Nicola Zingaretti

Arnaldo Magro 06 marzo 2021 a

a

a

Ottimi gli ascolti per Tg2 post di Giuliano Sangiuliano, che ospita la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Tanti i temi toccati, quello delle donne “Le donne devono fare due volte più fatica, perché venga loro riconosciuto, la metà di ciò che viene dato agli uomini. Per fortuna non riesce loro difficile”. Il lavoro e le dimissioni solo annunciate da Zingaretti: ”Non commento in casa d’altri, diciamo che avrei preferito commentare le sue dimissioni a Presidente di Regione”.

Sul Recovery fund è prudente: ”Arriveranno 44miliardi di euro in 2 anni. Il Governo Conte ha buttato 150 miliardi di scostamento in un solo anno. Dove sono finiti? In cashback o in banchi a rotelle.” Chiudiamo con una curiosità cromatica. Sarà’ stata certamente una casualità, la scelta dell’outfit della Meloni ma nella giornata forse più nera per il Pd, con le dimissioni annunciate da Zingaretti, vedere la Meloni incalzare su tematiche tanto care alla sinistra, indossare una giacca rossa vermiglio, rintocca forte come l’ennesima sconfitta. Per il Pd.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.