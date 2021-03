Fratelli d'Italia e il caso del clan mafioso. Giorgia Meloni querela: “Non ho paura, vado avanti”

06 marzo 2021 a

a

a

Non fugge Giorgia Meloni, e davanti alla pesanti accuse rilanciate da Repubblica (“35mila euro ai rom di Latina per attaccare manifesti”) rivendica la sua onestà, smonta le parole di un pentito dei clan nomadi del capoluogo pontino, dice la sua in diretta Facebook. Chiedendosi perché nessun inquirente l’abbia chiamata in causa e perché il cronista di Repubblica non l’abbia contattata anche “per sentire l’altra campana”.

La presidente di Fratelli d’Italia rivendica la collocazione all’opposizione del suo partito e si chiede come mai solo ora escano “notizie” del genere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.