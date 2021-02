Disperazione a 5 stelle: vertice segreto tra quelli dello streaming

28 febbraio 2021 a

Una volta i Cinque stelle erano i campioni dello streaming, tutto pubblico niente di nascosto. Anche in questo sono cambiati e la più completa assenza di trasparenza riguarda il misterioso vertice che dovrebbe tenersi oggi. Sono disperati e confidano sul residuo di popolarità che potrebbe garantirgli Giuseppe Conte. Non sanno come coinvolgerlo e Beppe Grillo vuole sentire la dozzina di elementi di vertice del Movimento.

Ma si viene a sapere della riunione e il comico va su tutte le furie. La annulla, o meglio fa sapere di averla annullata, e ancora oggi non si sa se si terrà e dove e quando. È il crepuscolo di un Movimento che aveva esaltato gli italiani proprio sulla trasparenza dei comportamenti della politica: sono invece costretti a nascondersi come se si trattasse di furfanti persino quando discutono del futuro pentastellato.

