L'ex sottosegretaria Sandra Zampa delusa da Nicola Zingaretti: "Nemmeno una telefonata"

Non potremo più deliziarci con le memorabili gaffe della sottosegretaria Alessandra Zampa, perché Nicola Zingaretti l’ha giubilata via Mario Draghi dal ministero della Salute e “non mi ha fatto nemmeno una telefonata” dice adirata l’ex portavoce di Romano Prodi. Che rivela che a dire il vero non ha mai sentito il segretario del Pd neppure nel corso del mandato al fianco del ministro Roberto Speranza. Evidentemente Zingaretti ne aveva più subito la nomina che voluta. "Quello che dispiace profondamente - dice - è che il mio partito abbia rinunciato alla Salute, non comprendendo il valore di una buona sanità". Il nome della storica portavoce di Prodi sparisce dalla squadra di Draghi ma la Zampa è soprattutto delusa dall'atteggiamento del segretario del partito: "Secondo Prodi - commenta - pago per la mia vicinanza a lui".

