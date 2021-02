Parlare di lockdown a Pasqua è irrispettoso. La bordata di Salvini sulla stretta Covid

25 febbraio 2021 a

a

a

«Riaperture? La parola al buon senso. I sindaci di tutta Italia, di tutte le città e di tutti i colori politici chiedono di riattivare alcune attività economiche, sociali e imprenditoriali che non comportano nessun rischio. Quindi mi rifiuto di pensare ad altre settimane o altri mesi di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio si intervenga a livello locale, ma parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa.

Video su questo argomento Salvini: "Parlare oggi di chiusure a Pasqua è irrispettoso per gli italiani"

Poi un richiamo alle difficoltà dei disabili. «Rimango sempre attento al tema dei disabili che quest’anno hanno sofferto più di tanti e più di tutti e devono tornare al centro. Ad esempio, in campo vaccinale devono essere messi all’inizio della fila e non in fondo».

Video su questo argomento "Prendo carne cruda", Salvini a pranzo con la fidanzata dopo l'incontro con i sottosegretari Lega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.