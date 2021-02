Profonda stima in Draghi. FdI si astiene sul Milleproroghe

23 febbraio 2021 a

a

a

Continueremo a fare le nostre proposte e ci auguriamo che vengano prese in considerazione, perché abbiamo profonda stima nei confronti del presidente Draghi e per questo, e solo per questo, ci asteniamo«. Lo ha affermato in Aula della Camera Paolo Trancassini, annunciando l’astensione di FdI sul decreto Milleproroghe.

Milleproroghe: Meloni, 'da Fdi unico no a proroga 'svuota carceri' mascherato'

Ora il decreto Milleproroghe è atteso nell’Aula del Senato giovedì prossimo. È quanto è emerso dalla conferenza dei capigruppo.

