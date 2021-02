La grillina ossessionata da Salvini vuole più virologi a seminare confusione in tv

Francesco Storace 20 febbraio 2021 a

In pochi hanno capito che cosa fa la commissione banche con la sua presidente grillina Carla Ruocco. In compenso da oggi sappiamo che alla prestigiosissima esponente dei Cinque stelle piace la saga dei virologi che pontificano in televisione.

Dopo il "Modello Lombardia" ecco la nuova ricetta nazionale anti-covid della Lega di Salvini! Andiamo avanti così con proposte costruttive e valide!#covid_19 #modellolombardia #20febbraio pic.twitter.com/N92LC5bJlo — Carla Ruocco (@carlaruocco1) February 20, 2021

Con la foto che ha postato sul suo account di Twitter la Ruocco pensa di essere stata straordinariamente intelligente, si è data il classico Cinque da sola tra una mano e l’altra dopo aver sparato a salve contro Matteo Salvini: “Dopo il "Modello Lombardia" ecco la nuova ricetta nazionale anti-covid della Lega di Salvini! Andiamo avanti così con proposte costruttive e valide!”.

Isteria? Invidia? Semplice rabbia? Vallo a capire, ma che si debba passare all’attacco - senza risultato - per difendere la confusione e l’incertezza determinata dalle opinioni contrastanti l’una con l’altra dei vari scienziati in tv la dice lunga su come stanno combinati di testa i pentastellati.

Il segretario della Lega ha detto cose assolutamente normali e condivise da tantissimi italiani. C’è bisogno di un luogo dove i virologi discutano e diano il loro parere a chi deve decidere il da farsi nella lotta al Covid. Invece tocca assistere ogni giorno ad esibizioni televisione che seminano il panico tra gli italiani.

Affermare una cosa del genere infastidisce l’importante presidente della commissione banche. A volte, in casi come questi, si sbotta e si esclama il classico “ma non ce l’hai ‘na casa?”.

Perché è davvero ridicolo, triste e anche controproducente mettersi a polemizzare per ragionamento assolutamente lineari. Ma di questi tempi ai Cinque stelle non ne va bene una...

Ossessionati da Salvini, difendono pure le manie televisive della virologia.

Ma la Ruocco non pare raccogliere molti applausi neppure dai commenti al suo tweet. Ma sì, prima o poi finirà anche questa legislatura e la signora troverà finalmente la strada di casa.

